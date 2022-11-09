موجة عنف جديدة تقتل وتصيب 61 فلسطينيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما قتل وأصيب 61 فلسطينيا في موجة عنف إسرائيلية جديدة أمس، اعتقلت عناصرها الأمنية 14 شابا من مدن الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن الاعتقالات شملت 5 من القدس، و3 من بيت لحم، و3 من الخليل ، و3 من رام الله ونابلس.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، وهو منظمة غير حكومية، الشهر الماضي، بأن السلطات الإسرائيلية نفذت نحو 5300 حالة اعتقال منذ مطلع العام الحالي.

وقتل فلسطيني وأصيب 3 آخرون أمس، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن وفاة فتى متأثرا بإصابته بجروح خطيرة، ناتجة عن شظايا أصابت مناطق متفرقة من جسده، خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس فجرا.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، أن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و57 حالة اختناق خلال المواجهات في نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين دخول المستوطنين إلى مقام يوسف، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

وأوردت صحيفة هآرتس العبرية على موقعها الالكتروني، أن الجيش الإسرائيلي سمح لأعضاء جدد في الكنيست الإسرائيلي انتخبوا أخيرا، بالوصول إلى مقام يوسف في نابلس، رغم التحذيرات الأمنية من التوتر الميداني.