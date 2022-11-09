صاروخ شمالي يثير قلق اليابان وكوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع اليابانية والجيش الكوري الجنوبي أمس، أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي، قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية، مما زاد من حدة القلق والتوترات بعد إطلاق بيونج يانج أكبر وابل من الصواريخ في يوم واحد الأسبوع الماضي.

وقال خفر السواحل الياباني إنه من المرجح أن يكون الصاروخ قد سقط بالفعل، وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أنه سقط على الأرجح خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية لم تقدم بعد مزيدا من المعلومات حول عملية الإطلاق.