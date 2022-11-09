ماكرون يهدئ مخاوف أوروبا من النووي الفرنسي

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وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي إنه لن يرد بالمثل على هجوم نووي تكتيكي من جانب روسيا على أوكرانيا أو في المنطقة، وأدى ذلك إلى نقاش محتدم في الداخل والخارج بشأن ما الذي كان ماكرون يعنيه ولماذا كان يناقش موضوعا ممنوعا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طمأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحلفاء أن فرنسا لم تغير استراتيجيتها النووية، خلال استعراض أهداف البلاد العسكرية الجديدة في مدينة تولون بجنوبى البلاد أمس. وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن الفعالية تمثل مراجعة استراتيجية للطموحات الدفاعية الفرنسية لعام 2030 وتعد البلاد العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي المزود بأسلحة نووية، والتي تشكل نحو 20% من ميزانيتها الدفاعية الحالية.وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي إنه لن يرد بالمثل على هجوم نووي تكتيكي من جانب روسيا على أوكرانيا أو في المنطقة، وأدى ذلك إلى نقاش محتدم في الداخل والخارج بشأن ما الذي كان ماكرون يعنيه ولماذا كان يناقش موضوعا ممنوعا.

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