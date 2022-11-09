«واقعة عمرو درويش مع أمن الأمم المتحدة» .. بيان عاجل لمجلس النواب المصري

الشارقة - اميمة ياسر - تقدم النائب هاني مصطفى خضر عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر ومركز شبين الكوم، ببيان عاجل موجه الى رئيس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن التجاوزات التي حدثت تجاه النائب عمرو درويش من قبل أمن منظمة الأُمم المتحدة.

وقال البرلماني في البيان، إن النائب عمرو درويش تعرض لتجاوزات وتم إبعاده من قبل إدارة الجلسة وذلك لإنه لم يقبل تطاول المدعوة سناء سيف على قضاء مصر وأحكامه وعلى مصر بصفة عامة، مشيرًا إلى أن ما حدث مع النائب يعتبر مخالفًا للقوانين واعتداء على حرية الرأي وهذا على عكس ما تنادي به هذه المنظمة.

وتابع: "المؤسف للغاية في هذا الموضوع أنه حدث على الأراضي المصرية ويعتبر ما حدث مع النائب عمرو درويش إهانة لمجلس نواب مصر".

وقال البرلماني في البيان، إن النائب عمرو درويش تعرض لتجاوزات وتم إبعاده من قبل إدارة الجلسة وذلك لإنه لم يقبل تطاول المدعوة سناء سيف على قضاء مصر وأحكامه وعلى مصر بصفة عامة، مشيرًا إلى أن ما حدث مع النائب يعتبر مخالفًا للقوانين .

تطاول المدعوة سناء سيف على القضاء المصري

قدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب بيانا عاجلا إلى رئيس المجلس تساءل فيه عن مسئولية الحكومة عن تجاوزات أمن الأمم المتحدة، وطرده للنائب عمرو درويش عضو المجلس خلال رده على تطاول المدعوة سناء سيف شقيقة المحكوم عليه جنائيا علاء عبد الفتاح.

وقال بكري، إن هذا التصرف يمثل إهانة لمجلس النواب، حيث جرى على أرض مصريه، وهو أيضا مناف لكافة القوانين والمواثيق الأممية، ويمثل اعتداء على حرية الرأي في مواجهة تطاول المدعوة سناء سيف على القضاء المصري وأحكامه وابتزاز الدولة المصرية والتحريض عليها بنشر معلومات مغلوطه

وطالب بكري بسرعة مناقشة البيان في حضور السيد رئيس مجلس الوزراء.