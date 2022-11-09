شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية مجانية شاملة جميع التخصصات فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأربعاء، قافلة طبية مجانية، شاملة جميع التخصصات الطبية، في محافظة قنا، في تخصصات (الرمد- العظام- النساء- الأطفال- الباطنة).

وجاءت القافلة الطبية، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ونقابة الصيادلة، وإشراف وتنظيم اللجنة العلمية لطلاب الصيدلة جامعة جنوب الوادي.

وأجرت القافلة الطبية، الكشف المجاني وعمل تحاليل وقياس السكر ووظائف الكلى لعدد 1400 حالة.

كما أجرت القافلة، قياس سكر وضغط وفحص ذاتي للسيدات وتحليل وظائف كلي للسيدات.