شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء طارق نصير: مصر الخضراء مبادرة شباب حماة الوطن للحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، حيث عرض رؤية حزب حماة الوطن في جلسة بعنوان "الأحزاب والتنمية المستدامة والمناخ".

وقال نصير: إن الأحزاب السياسية تلعب دورا مهما في التنمية، وحزب حماة الوطن كان من أوائل الأحزاب التي أطلقت العديد من المبادرات المجتمعية التي ساهمت في توفير احتياجات المواطنين؛ دعما للدولة المصرية بمختلف مؤسساتها.

موضحا أن الحزب حريص على تكثيف قواعده الحزبية لحل المشاكل الجماهيرية في البيئات المحلية؛ لتحقيق الانتشار بين جميع الفئات الشبابية للاستماع إلي أفكارهم وآمالهم والتفاعل معها، ومن خلال هذا التفاعل استطاع شباب حزب حماة الوطن إنشاء "ابلكيشن" مصر الخضراء، وهي مبادرة مجتمعية تستهدف قضية تغير المناخ للحفاظ على البيئة وتنمية وعي المواطنين وتشجيعهم نحو المسؤلية المجتمعية تجاهها، وذلك عن طريق استخدام والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثه التي تعتبر جزءا من حياة المواطن اليومية، كالهاتف المحمول، والذي يستغل لتحفيز المواطنين للقيام بأفعال تنموية ذات مردود بيئي إيجابى.

وأشار إلى أنه في حالة قيام المواطن بأعمال بيئية تنموية سيتم مكافئته عن طريق نظام (مكافئات عيني ) برنامج نقاط، وسيكون بالتعاون مع قطاعات المسئولية المجتمعية بمؤسسات القطاع الخاص والعام في العديد من الإطارات ذات النفع للمواطن.

مؤكدا أن مبادرة "مصر الخضراء" لحزب حماة الوطن، تحث المواطنين على الحد من القيام بالأفعال المؤدية لزيادة مسببات تغير المناخ، والسعي في زيادة الرقعة الزراعية، وسيتم ذلك عن طريق إنشاء منصة رقمية ملحقة بتطبيق الهاتف المحمول، الذي يساهم في العديد من الخدمات الرقمية، مثل تسديد الفواتير، شراء المنتجات أو الإشتراك في الخدمات وغيرها.

ووجه اللواء طارق نصير الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبذل كل ما في وسعها لتقديم مؤتمر عالمي ناجح. مؤكدا أن القيادة السياسية تسعى دائما وضع مصر في مكانتها التاريخية والحضارية، لعودتها إلى صدارة المشهد العالمي في لحظة فارقة للعالم أجمع من أجل الوصول إلى توصيات ملزمة للجميع تساهم في التصدي لتأثيرات التغييرات المناخية.