شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي بصالون التنسيقية: الدول النامية لن تستطيع وحدها مواجهة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن مصر ساهمت في إعداد البنية الأساسية للبورصات وسوق المال الخضراء سواء على المستوى السيادي أو على مستوى القطاع الخاص، مؤكداً أن مصر من أقل الدول في الانبعاثات التي تؤثر على المناخ، وأن ما شهده في شرم الشيخ لا يقل نجاحا عما شاهده في مؤتمر باريس للمناخ.

جاء ذلك خلال مشاركته من شرم الشيخ عبر تطبيق "زوم" في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي عقد اليوم تحت عنوان "تمويل مشروعات المناخ بين الواقع والمأمول"، بالتزامن مع مناقشة ذلك الملف من قبل عدد من وزراء المالية على مستوى العالم بمؤتمر المناخ cop27 المنعقد بشرم الشيخ، في إطار ما يمثله تمويل مشروعات المناخ من عقبات خاصة أمام الدول النامية.

وأضاف "نافع"، أن توفير التمويل هو العقبة الأساسية التي تواجه الدول النامية للتحول لدول قليلة الانبعاثات، فلن يتم التحول بشكل تام دون تمويل، فنجد أن بعض الدول الأوروبية تؤجل من مخططاتها نتيجة لصدمات ومشاكل تواجهها، فما بالكم بالدول النامية.

وقال "نافع" إنه يجب توزيع الأعباء بشكل منصف لأن حكومات الدول النامية لن تقدر ولا تستطيع وحدها مواجهة التغيرات المناخية، فيجب أن يتشارك القطاع الخاص مع الحكومي في مواجهة هذه الأعباء.

أدار الصالون أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الصالون، وشارك فيه الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، والدكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث السياسي بالأهرام، والدكتور مصطفي أبوزيد، عضو المنتدي الاقتصادي بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، والدكتورة حنان وجدي، منسق المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية بدءاً من اليوم الأربعاء مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيتم طرحها خلال قمة المناخ cop27 ، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.