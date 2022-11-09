مسؤولة فرنسية تدعو إلى ترشيد استخدام الطاقة لتجنب انقطاع الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)

قالت رئيسة لجنة تنظيم الطاقة في فرنسا إيمانويل وارجون إن بلادها التي تدخل فصل الشتاء بنصف القدرات النووية لتوليد الكهرباء يمكن أن تتجنب حدوث انقطاع للتيار الكهربائي إذا قامت المنازل والشركات بترشيد استهلاكهم.

وقد وضعت الحكومة الفرنسية هدفا يتمثل في تقليص استهلاك الشركات والسلطات العامة للطاقة بنسبة 10% على مدى عامين، في ظل تراجع إنتاج الكهرباء بسبب توقف المحطات وتوقف إمدادات الغاز الروسية. وقد أجبرت المشكلات الفنية التي عطلت اسطول مفاعلات شركة الكهرباء الفرنسية ،الدولة على استيراد الكهرباء، أحيانا بأسعار مرتفعة للغاية، للاستمرار في إضاءة البلاد.

وقالت إيمانويل وارجون رئيسة لجنة تنظيم الطاقة في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج "إذا التزمنا بالترشيد، خاصة في المنازل والمكاتب، فإن هذا سيسهل الشتاء". وأضافت أن فرنسا يمكن أن تتجنب انقطاع الكهرباء حال التزام المواطنين بالاعتدال في استخدا الطاقة.