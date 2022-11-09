الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرة مفخخة للحوثيين بمأرب

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ)

أعلن الجيش اليمني، مساء الأربعاء، إسقاط مسيرة مفخخة تابعة لجماعة الحوثي، في محافظة مأرب وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان مقتضب اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن "الدفاعات الجوية للجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، كانت محملة بالعبوات المتفجرة".

وأضاف البيان أن "الطائرة الحوثية كانت تستهدف أحد مخيمات النازحين غربي مدينة مأرب".

يأتي ذلك وسط اتهامات بين القوات الحكومية والحوثيين بشأن التصعيد العسكري عقب الفشل في تمديد الهدنة بين الطرفين مطلع أكتوبر الماضي، والتي استمرت ستة أشهر منذ بداية أبريل الماضي.