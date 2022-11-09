قادمًا من الإمارات.. مدرب أسوان الجديد يصل السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قال المستشار الشافعي صالح، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، إن إدارة النادي تلقت اتصالًا من المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول الكابتن أيمن الرمادي، أكد خلاله تحديد موعد وصوله إلى أسوان، ليكون مساء السبت المقبل 12 نوفمبر الجاري، بعدما تعذر وصوله اليوم الأربعاء كما كان مقررًا له حتى يتسنى له إنهاء كافة ارتباطاته بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي أسوان أن الكابتن أيمن الرمادي استقر على تشكيل الجهاز الفني، والذي تقرر أن يضم الكابتن محمد سعد، مدربًا عامًا، والكابتن إسلام يوسف، مدربًا لحراس المرمى، ومعد بدني جاري اختياره، بالإضافة إلى استمرار الكابتن حمادة السيد، مدربًا، وهيثم الفيل، مدربًا مساعدًا، وكريم فهمي، محللًا للأداء، مع استمرار الجهازين الإداري والطبي كما هو.

ومن المنتظر أن يقود الجهاز الفني الجديد بقيادة أيمن الرمادي، تدريبات الفريق، الأحد المقبل، استعدادًا لملاقاة غزل المحلة بالدور التمهيدي لكأس الرابطة السبت 19 نوفمبر الجاري باستاد أسوان.