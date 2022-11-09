الجمهوريون يستعيدون أمريكا.. بايدن في خطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات مستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطر، بعدما استعاد الجمهوريون سيطرتهم على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي، في أعقاب جولة ساخنة كشفت عن حالة السخط التي تواجهها الإدارة الأمريكية الحالية.

ويستعد زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب كيفن مكارثي للاستيلاء على مطرقة رئيسة مجلس النواب من بيلوسي العام المقبل، ليصبح رقيبا قويا على سياسات بايدن، ومعطلا لأي قرارات يمكن أن تتخذ في الفترة المقبلة.

وفيما تأرجحت النتائج في مجلس الشيوخ، كانت الغلبة من البداية واضحة للجمهوريين في النواب منذ البداية، حيث حصلوا على الكثير من المقاعد التي فقدوها في الجولات السابقة، ووصل الفارق إلى أكثر من 20 عضوا بعد ساعتين من فرز الأصوات.

وشملت الانتخابات التي جرت أمس الأول، جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، إضافة إلى 35 ثلث مجلس الشيوخ، ستشكل تحديات جديدة لقدرة إدارة بايدن على تنفيذ أجندتها، وخاض الجمهوريون الانتخابات على وقع تهديدات بمواجهات يمكن أن تشعل الأزمات، حيث وعدوا بخفض الإنفاق الفيدرالي، ورفضوا رفع حد ديون البلاد، وامتنع بعضهم عن دعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا.

سيطرة مطلقة

وقالت صحيفة نيويورك بوست، إن الجمهوريين استطاعوا قلب 9 مقاعد فى مجلس النواب، أي أكثر مما يحتاجون إليه لاستعادة السيطرة على الكونجرس، بعد 4 سنوات من الخروج من السلطة.

ووفقا للصحيفة، حصل الجمهوريون على 3 مقاعد في ولاية فلوريدا التى اختارها الرئيس السابق دونالد ترمب، لتكون مقرا له بعد تركه البيت الأبيض، ومقعدين في نيوجيرسي، وآخر في جورجيا وتينيسي وتكساس وويسكونسون.

وعلق زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) في خطاب ألقاه فجر أمس، بأنه واثق من أن الجمهوريين سيستعيدون مجلس النواب بالكونجرس على الرغم من المكاسب الأقل من المتوقع في انتخابات التجديد النصفي.

هزيمة نانسي

وقال مكارثى​​ مع استمرار فرز الأصوات «من الواضح أننا سنستعيد مجلس النواب عندما تستيقظ غدا، سنكون فى الأغلبية وستكون نانسي بيلوسي من الأقلية»، وتابع «في نيويورك، هزمنا رئيس حملة الديمقراطيين، شون باتريك مالوني، والتى ستكون المرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما التى يفقد فيها رئيس إعادة انتخابه، ليس هذا فقط، ولكن في لونج آيلاند ، فاز أنتوني دي إسبوزيتو بمقعد».

وقال «نحن على وشك تحقيق مكاسب تاريخية في نيويورك وفلوريدا، حصلنا على أربعة مقاعد بمفردنا، نحن على استعداد لاجتياح ولاية أيوا بأكملها، من الحدود الجنوبية لمونيكا دي لا كروز (بتكساس) إلى فيرجينيا بيتش جين كيجانز إلى ديترويت مع جون جيمس وإلى هيوستن مع ويسلي هانت، نحن بصدد توسيع هذه الحفلة».

وأكد مكارثي أن الشعب الأمريكي مستعد لأغلبية تقدم توجها جديدا يعيد أمريكا إلى مسارها الصحيح.

لا لبايدن

بالمقابل كشف استطلاع لرأي الناخبين الأمريكيين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أن الديمقراطية الأمريكية مهددة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إديسون للأبحاث، ونشر نتائجه عدد من وسائل الإعلام الأمريكية أمس، رغبتهم في عدم ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن الحالي في انتخابات 2024.

وقال 7 من كل 10 ناخبين إن الديمقراطية الأمريكية مهددة جدا أو إلى حد ما، ورغم المخاوف من أن الديمقراطية الأمريكية تواجه تهديدات، أعرب الناخبون عن ثقة كبيرة في أن الانتخابات بولايتهم ستجري بشكل عادل ودقيق، وقال نحو 8 من كل 10 ناخبين إنهم واثقون جدا أو إلى حد ما من أن الانتخابات في ولايتهم ستكون عادلة ودقيقة.

واتخذ معظم الناخبين قرارا بشأن تصويتهم قبل فترة طويلة من الحملة، وقرر نحو 1 من كل 10 تصويتهم خلال الأسبوع الماضي، كما أعرب نحو 6 من كل 10 مقترعين عن رأي سلبي بشأن الرئيس السابق دونالد ترمب.

ماذا سيفعلون؟

ويبدو السؤال الأكثر طرحا، ماذا سيفعل الجمهوريون في حال فوزهم بالانتخابات؟

تجيب وكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأمريكية، يمكن لهم أن يجلبوا زخما جديدا إلى الكونجرس مع وعود بإنهاء خطط بايدن الأكثر طموحا، وإطلاق تحقيقات ورقابة أوثق أو عزل الرئيس.

أرقام

435 مقعدا لمجلس النواب

218 يحتاجها حزب الأغلبية بالنواب

100 مقعد لمجلس الشيوخ

51 يحتاجها حزب الأغلبية للشيوخ

قضايا تشغل الناخب الأمريكي:

التضخم وزيادة الأسعار

انتشار عمليات الإجهاض

مكافحة الجريمة

ملف الهجرة

السياسات المتعلقة بحيازة

الأسلحة النارية

مستقبلالديمقراطية