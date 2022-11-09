شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شيحة: بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحمل ازدواجية وعدم انضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بـ بيان البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة بشأن مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته، قائلا إنه كان احترافي ومتزن وموضوعي، يصعب على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الرد عليه، لأنه فند بيان الأمم المتحدة بشكل موضوعي.

وأشار عصام شيحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن البيان أكد أنه لا يجوز التدخل في أعمال القضاء، باعتباره سلطة مستقلة، مردفا أن بيان المفوضية صدر في عُجالة ويظهر فيه ازدواجية المعايير وعدم الانضباط.

وأضاف أن المفوض السامي لحقوق الإنسان اعتمد على معلومات غير صحيحة، متابعا: ليس لدينا مشكلة طلب الإفراج عن أي شخص، لكن لا أتفهم هذا من المحترفين ورجال الدولة.

وأكمل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: بعض الدول تصر على الإفراج عن أشخاص رغم محاكمتهم محاكمة عادلة، معتبرا في الوقت ذاته الدعوة للإفراج عن شخص واحد، جرم يحاسبوا عليه، لا سيما أنهم لم يسمحوا بعمل مداخلات أو توجيه أسئلة خلال مؤتمر المناخ.