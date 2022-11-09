الصحة العالمية تسجل انخفاضًا بنسبة 90% في وفيات كورونا منذ الشتاء الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب أ)

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد- 19 انخفض بشدة منذ الشتاء الماضي.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل نحو 9400 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 على مستوى العالم الأسبوع الماضي.

ويمثل هذا انخفاضا بحوالي 90% عن حالات الوفاة في فبراير الماضي، الذي شهد ذروة الوفيات بسبب كوفيد-19 العام الحالي عند 75 ألفا.

وأوضح تيدروس في مؤتمر صحفي أنه بينما يعد ذلك تطورا إيجابيا، لا يزال العديد من الأشخاص يموتون.

وأضاف: "نحو 10 آلاف وفاة أسبوعيا يعتبر عددا كبيرا للغاية، بالنسبة لمرض يمكن منعه ومعالجته".

وأشارت ماريا فان كيركوفه، خبيرة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن "كوفيد-19 ما زال جائحة".

وتم تسجيل حوالي 1ر2 مليون حالة عدوى جديدة على مستوى العالم الأسبوع الماضي.