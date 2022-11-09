"أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن".. حملة للتوعية الأسرية المجتمعية بجامعة كفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، ممثلة في إدارة النشاط الاجتماعي، اليوم الأربعاء، حملة للتوعية الأسرية المجتمعية تحت شعار «أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن» بالتعاون وبمشاركة وزارة الشباب والرياضة، ومشيخة الأزهر الشريف، وتحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة.

حضر فعاليات الحملة، الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، والدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث - منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورمحمد مصطفى حبيب، منسق حملة التوعية الأسرية والمجتمعية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة هناء بدير طنطاوي، مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وحاضر في الحملة، الدكتور محمد عبد المعبود قنديل، والدكتور محمد عبد العزيز عبد السلام، والدكتور السيد محمد عرفة، أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

بدأت الندوة بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتحدث الدكتور رشدي شوقي العدوي، عن التوعية الأسرية والمجتمعية، فيما تحدثت الدكتورة فاتن طلعت قنصوة، عن الأمن النفسي وأهمية الأسرة وكيفية بنائها وتقديم مختلف أوجه الإرشاد النفسي والاجتماعي والطبي والديني لطلاب الجامعة في ذلك الشأن إيمانًا بأهمية التوعية بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وأشار المحاضرون بمشيخة الأزهر الشريف إلى ظاهرة العنف الأسري، لافتين إلى أنه من الأسباب الرئيسية لتلك الظواهر هو تفكك الأسرة، لذا وجب علاج الظاهرة من جذورها، والاهتمام بمعايير اختيار شريك الحياة وأولها التكافؤ العلمي والفكري والاجتماعي وعدم الانسياق وراء المشاعر التي من شأنها أن تهوي بقيم وعادات المجتمع وتكون أسر غير متكافئة.