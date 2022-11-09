واشنطن تدعم التحرك الأممي نحو الانتخابات الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - ليبيا - (أ ش أ)

رحبت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط، بتعهد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بالمضي قدمًا في الاستعداد للانتخابات، وإحياء المسار الأمني.

وقالت غريط في تصريح أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال"، إن بلادها تدعم وساطة الأمم المتحدة، التي تهدف إلى وضع أساس دستوري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وأكدت هالة غريط رفض بلادها أي استخدام للعنف في ليبيا، مجددة دعم واشنطن للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن مطالب الشعب الليبي باختيار قادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة، يتطلب عملاً دؤوبًا وفق الأسس الدستورية للانتخابات، مطالبة الشعب الليبي باختيار قادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة، لإضفاء الشرعية وضمان المساءلة.