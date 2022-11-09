رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع مسئول أممي مسار عملية السلام في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - لبنان - (أ ش أ)

بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مسار عملية السلام في المنطقة وذلك خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وخلال اللقاء، شدد الموفد الأممي على أولوية تضافر الجهود لإعادة تحريك عملية السلام لتأمين الاستقرار في المنطقة.

على صعيد متصل، استقبل ميقاتي نائب وزير خارجية كندا للشؤون البرلمانية روبير أوليفانت، في حضور سفيرة كندا ستيفاني ماكولوم ومدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية مارتن لا روز.

وخلال اللقاء، جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما ستفسر أوليفانت عن الواقع السياسي الراهن في لبنان، مشددًا على ضرورة انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة.

وشدد على التعاون القائم مع الحكومة ودعم كندا للبنان في المجالات كافة، وضرورة إقرار الإصلاحات المطلوبة لبنانيًا لدفع عملية توقيع الاتفاق النهائي بين لبنان وصندوق النقد الدولي.