رينو تعلن عن عملية إصلاح شاملة في مسعى لتعزيز الربحية

باريس: أعلنت شركة رينو الفرنسية لتصنيع السيارات عملية إصلاح شاملة تتضمن تقسيم أنشطتها لخمسة قطاعات، وتعزيز التعاون مع جيلي الصينية، وإطلاق وحدة للسيارات الكهربائية من خلال إدراج في سوق الأسهم العام المقبل.

وفي عرض للمستثمرين طال انتظاره، قالت رينو الثلاثاء إنها تستهدف هامشا تشغيليا بواقع ثمانية بالمئة عام 2025 يرتفع لأكثر من عشرة بالمئة في 2030، مقابل خمسة بالمئة في العام الجاري.

كما تخطط لإعادة توزيع أرباح اعتبارا من 2023 بعد توقف استمر لثلاث سنوات، وتحقيق تدفق نقدي يتجاوز ملياري يورو سنويا في الفترة من 2023-2025، يرتفع إلى أكثر من ثلاثة مليارات يورو في السنوات الخمسة التالية.

وتخلفت رينو عن ركب منافسيها الأكثر تطورا ومرونة مثل تسلا، وبعد احتياجها لدعم نقدي حكومي طارئ خلال جائحة كورونا، تتطلع المجموعة لعملية تحول بعد الخسائر التي تكبدتها في عامي 2019 و 2020، كما تطمح لزيادة تقييم قطاعاتها المختلفة.

لكن لا تزال هناك علامات استفهام كبيرة حول علاقتها المتوترة مع شريكتها منذ فترة طويلة نيسان اليابانية، إذ تبحث رينو عن مستثمرين خارجيين آخرين لكل قسم من أقسامها.

وقلصت أسهم رينو خسائرها لاثنين بالمئة بحلول الساعة 1254 بتوقيت جرينتش، بعدما هبطت في وقت سابق بأكثر من أربعة بالمئة، إثر تقديمها القليل من التفاصيل بشأن المرحلة التي وصلت إليها النقاشات مع نيسان بشأن مستقبل شراكتهما.