انت الان تتابع خبر السومرية تنشر تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة المكسيك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437750-638036115563729796.jpg
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-09 | 18:23
1,224 مشاهدة
تنشر وكالة الخليج 365، التشكيلةُ الأساسيّة لمنتخبنا الوطنيّ لمواجهةِ نظيره المكسيكي في المباراةِ الدوليّة الوديّة التي تجري مساء اليوم الأربعاء في مدينةِ جيرونا الإسبانيّة.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا