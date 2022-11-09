السومرية تنشر تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة المكسيك

تنشر وكالة الخليج 365، التشكيلةُ الأساسيّة لمنتخبنا الوطنيّ لمواجهةِ نظيره المكسيكي في المباراةِ الدوليّة الوديّة التي تجري مساء اليوم الأربعاء في مدينةِ جيرونا الإسبانيّة.

