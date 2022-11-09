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السومرية تنشر تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة المكسيك

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437750-638036115563729796.jpg

2022-11-09 | 18:23

السومرية تنشر تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة المكسيك

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تنشر وكالة الخليج 365، التشكيلةُ الأساسيّة لمنتخبنا الوطنيّ لمواجهةِ نظيره المكسيكي في المباراةِ الدوليّة الوديّة التي تجري مساء اليوم الأربعاء في مدينةِ جيرونا الإسبانيّة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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