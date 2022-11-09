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انت الان تتابع خبر اخر استعدادات المنتخب الوطني قبل مواجهة المكسيك هذه الليلة والان مع التفاصيل
2022-11-09 | 17:26
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التحَقَ لاعبُ نادي غوتنبرغ السويديّ "الآي فاضل"، بوفدِ المُنتخبِ الوطنيّ، وذلك بعدَ وصوله إلى مقرّ إقامةِ الوفدِ في مدينةِ جيرونا الإسبانيّة.
وفي سياق متصل التقَى سفير جمهوريّة العراق في إسبانيا صالح التميمي وفدَ المُنتخبِ الوطنيّ في مقرّ إقامته في مَدينةِ جيرونا الإسبانيّة، وذلك قبلَ ساعاتٍ من موعدِ مُباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره المكسيكي التي يحتضنها ملعبُ مونتيليفي في الساعةِ الحادية عشرة مساءً بتوقيتِ بغداد.
ورحبَ التميمي، في سياقِ لقائه بالوفدِ العراقيّ، بتواجدِ المُنتخبِ الوطنيّ في إسبانيا، مؤكداً دعمَ وإسناد سفارة جمهوريّةِ العراق للمُنتخب.
وتمَنَى سفيرُ جمهوريّة العراق على لاعبي المُنتخبِ الوطنيّ تقديمَ مُستوياتٍ طيبةٍ في المُواجهتين اللتين سيخوضهما المنتخبُ الوطنيّ في إسبانيا أمام منتخبي المكسيك والاكوادور.
ويواجه منتخبنا الوطنيّ نظيره المكسيكي اليوم في مباراةٍ دوليّةٍ وديةٍ تقام في ملعبِ مونتيليفي في مدينةِ جيرونا الإسبانيّة، وذلك في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيتِ بغداد.