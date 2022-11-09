شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شباب النواب": قمة المناخ بشرم الشيخ تعكس قوة مصر ومكانتها الكبيرة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ان مشاركة وفود من مختلف دول العالم في قمة المناخ بشرم الشيخ يدل على أن مصر دولة قوية ولها مكانة كبيرة لدي دول العالم.

جاء ذلك علي هامش مشاركته في الجلسة الخاصة بإطلاق المنصة الطوعية لتداول شهادات الكربون، خلال فعاليات اليوم الثالث لقمة المناخ COP27، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،

واكد رئيس لجنة الشباب ان مصر اصبحت حديث العالم كله بعد الرؤية الثاقبة من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حشد المجتمع الدولى لمواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة لظاهرة تغير المناخ .

وأشاد بالمبادرة التاريخية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من قلب قمة المناخ العالمية لانهاء الحرب الروسية الاوكرانية وهو الامر الذي تناقلته جميع وسائل الاعلام .