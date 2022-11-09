التنسيقية تواصل مناقشة قضايا الحوار الوطنى وتلتقى قيادات حزب الإصلاح والتنمية

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القاهرة - سامية سيد - عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاء مع قيادات حزب الإصلاح والتنمية بمقره وذلك ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني مع كافة تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب الإصلاح والتنمية في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.

شارك من التنسيقية النائبة مارسيل سمير والنائبة مي جبر، عضوتا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وشارك من أعضاء التنسيقية جهاد سيف وماجد الفقي ودينا المقدم ونسمة حمدي.