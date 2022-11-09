شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط يمنى يشيد برد النائب عمرو درويش أمام سناء سيف: نحتاج مثل هذا البرلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الناشط اليمنى عدنان العامرى بموقف النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب من الجلسة، بعد أحداث الجلسة التى أدراتها الأمم المتحدة داخل الجناح الألمانى، أمس الثلاثاء، والتى هاجمت فيها سناء سيف الدولة المصرية للمطالبة بالإفراج عن شقيقها السجين علاء عبدالفتاح على هامش انعقاد مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ.

وقال الناشط اليمنى: "نحتاج مثل هذا البرلمانى فى اليمن.. البطل عمرو درويش".

ومارس أمن الأمم المتحدة إرهابا بطرد النشطاء والحقوقيين الذين لا يوافقون على مطالبها بشأن الإفراج عن علاء عبدالفتاح، كما تم طرد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب من الجلسة