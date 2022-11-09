شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهورى يناقش هيكله التنظيمى وخطة عمل المحافظات خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش حزب الشعب الجمهورى فى اجتماع تنظيمى برئاسة أحمد الألفى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بالحزب، خطة عمل المحافظات خلال الفترة المقبلة، والهيكل التنظيمى للحزب.

واستعرض الاجتماع الذى عقد بمقر أمانة الحزب المركزية، الهيكل التنظيمي للحزب، وما تم الوصول إليه حتى الوقت الحالى من تشكيلات ومقرات للحزب بمراكز مختلف محافظات الجمهورية، ومناقشة خطة عمل أمانة التنظيم خلال الفترة القبلة، والخطة الموضوعة بهدف الوصول إلى الوحدات الحزبية ووجود مقر للحزب بكل الوحدات الحزبية بمختلف محافظات الجمهورية.

حضر الاجتماع أعضاء الأمانة المركزية للتنظيم وأمناء التنظيم لمحافظات الإسماعيلية، والمنوفية، والجيزة، والبحر الأحمر، وقنا، وبورسعيد، ودمياط، وأسيوط، والفيوم، والوادي الجديد، وأسوان، والشرقية، وكفر الشيخ، والدقهلية، وسوهاج، والسويس، والقليوبية.