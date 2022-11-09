شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب": cop 27 تعزز مشروعات الصناعة الخضراء لتعظيم الاستفادة من موارد الطبيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قمة المناخ أن قمة cop 27 فرصة مناسبة لمصر لترويج المشروعات الخضراء، خاصة المشروعات الصناعية منها، تلك الصناعات التى تؤدي إلى تحسين البيئة، وذلك من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحرارى والمساهمة فى القضاء على البطالة.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب:" الصناعات الخضراء تعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وعدم تلوث البيئة الأمر الذى يُعزز التنمية المستدامة ويساهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030، الأمر الذي يمكن أن يكون ركيزة لجذب استثمارات أوروبية وأمريكية في قطاعات الصناعات الخضراء بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وشدد رئيس اللجنة، على ضرورة الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية الخضراء إضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية القائمة على تلك التكنولوجيا، خاصة وأن مصر تتبنى رؤية واضحة من خلال قمة المناخ، تسعى من خلالها توجيه الجهود والتعهدات للتنفيذ على الأرض لإنقاذ كوكب الأرض والبشرية وتحقيق تطلعات البلدان النامية للحصول على تمويلات جديدة للمساعدة في تغطية الخسائر والأضرار التي تسببها الأحداث المناخية القاسية بشكل متزايد، وتحقيق التزام الدول الكبرى بتعهدها في تقديم 100 مليار دولار أمريكي لتمويل المناخ سنويًا.