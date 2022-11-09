انت الان تتابع خبر الاتحادية ترد على مزاعم وجود 10 آلاف شرطي فضائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - توضيح من قيادة قوات الشرطة الاتحادية

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لا يخفى على احد الدور الكبير الذي قامت به قوات الشرطة الاتحادية في التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة وقد شهد الجميع تضحيات ابطالها الشجعان ..

الا ان البعض ومع شديد الأسف قد اغاضه إنجازات رجال الشرطة الاتحادية ، وراح يذكر أكاذيب واتهامات ومعلومات غير صحيحة، من بينها ما ذكر حول وجود عشرة آلاف ( فضائي) .

ان القيادة تستغرب لهذا التصريح من ما يسمى خبير او محلل امني إن وجِد هذا المحلل ضمن أُمناء التحليل الامني ، حيث قامت أحد الوكالات بنشر هذه الخبر دون وجه حق او تقديم الادلة والبراهين التي تؤكد صحة ذلك ،

ان قيادة قوات الشرطة الاتحادية تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول الإساءة الى هذه القيادة التي كتبت تاريخها بدماء رجالها وتعاهد ابناء شعبنا الكريم على المضي قدما من اجل ردع كل من تسول نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين .