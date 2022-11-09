وصفة اليوم.. شوربة خضار

بغداد - ياسين صفوان - تعتبر شوربة الخضار المهروسة من الأطباق المهمة السهلة والتي تساعد في إنقاص الوزن بطريقة صحية حيث تمنح الشعور بالشبع وتمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن، تعرفي على طريقة تحضير الوصفة بخطوات سهلة وقدميها بجانب الأرز الأبيض.



طريقة التحضير

- طهي الخضروات

سخني الزيت في قدر كبير على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل والجزر والكرفس وقلبيهم جيداً، ثم أضيفي الملح والبطاطا والثوم وورق الغار والزعتر، ثم اتركي الخليط مدة 10 دقائق.

- إضافة المرق

اسكبي المرق إلى خليط الخضروات، وقلبي جيداً حتى يغلي، ثم اتركي المكونات على نار هادئة مدة 20 دقيقة وحتى تنضج الخضروات.

- خفق الشوربة

ارفعي الحساء عن النار، ثم أزيلي ورق الغار وأغصان الزعتر وتخلصي منها، ثم اخفقي الخليط باستخدام الخلاط الكهربي حتى يصبح قوامه ناعماً، ثم ارفعيه على النار مرة أخرى ثم أضيفي الكريمة وتبلي الشوربة بالملح والبابريكا واتركيها مدة 3 دقائق.

- تقديم شوربة الخضار المهروسة

وزعي شوربة الخضار المهروسة في أطباق التقديم وقدميها ساخنة بجانب الأرز الأبيض والدجاج المشوي.