انت الان تتابع خبر صور ميريام فارس في حفل اربيل تشعل مواقع التواصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتألقت ميريام فارس في حفلها الأخير في اربيل بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٢٢ حيث أدّت باقة من أغانيها كعادتها غنّت اللبناني والمصري والخليجي والعراقي وكرّمت ميريام الجمهور الكردي بغنائها أغنية باللغة الكردية أشعلت بها الأجواء فطغت على الحفلة أجواء الفرح والتقدير.وأطلت ميريام فارس هذه المرة على الجمهور بإطلالة جذابة خطفت بها أنظار الحضور في حفلها الذي أحيته في اربيل، والمتابعين عبر حسابها الخاص. واختارت ميريام فارس فستاناً براقاً، أظهر جمالها ورشاقتها، ونشر الحساب الرسمي لميريام فيديو من الحفل، وكُتب تعليق: "حفلة اكثر من رائعة مع أهل العراق في اربيل".

وشاركت ميريام الجمهور بآدائها على المسرح ودعت بعض الحاضرين للصعود على خشبة المسرح للرقص معها، وأنهت ملكة المسرح حفلتها وسط الزغاريد واعدة الجمهور الكردي والعراقي بلقاء قريب.