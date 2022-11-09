"الشعب الجمهورى": استضافة مصر قمة المناخ يعكس قدرتها التنظيمية واللوجستية

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القاهرة - سامية سيد - قال سمير عبد المنعم شلبى، القيادى بحزب الشعب الجمهورى، إن قمة المناخ COP27 ، تأتي لبحث الآثار الضارة للتغير المناخى، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، وسيكون الوفاء باحتياجات هذه الدول نقطة محورية فى مفاوضات قمة هذا العالم، لافتا إلى أن مصر تعمل على تسخير كل إمكانياتها للخروج بمؤتمر ناجح ورفع أسهمها فى المحافل الدولية، وتثمين جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإطلاق مبادرات صديقة للبيئة.

وتابع القيادى بحزب الشعب الجمهورى: "الدولة المصرية لديها القدرة على التحول للأخضر لما تمتلكه من مقومات تؤهلها للقيام بهذا الدور، وخير مثال على ذلك تحويل مدينة شرم الشيخ إلى أيقونة خضراء، وتسعى مصر بشكل سريع لاستخدام الطاقة المتجددة من أجل البيئة والاستدامة، وهذا الحدث العالمى يعزز مكانة الدولة المصرية الدولية اعتراف دولى بأن مصر مستقرة ومتطورة ويمكنها تنظيم وحماية مؤتمر بهذا الحجم، إضافة إلى تحول مصر للصناعة الخضراء صديقة البيئة تجسيدا لرؤيتها للتنمية المستدامة 2030.

وأكد شلبى، أن استضافة مصر لقمة المناخ، يعكس قدرتها التنظيمية واللوجستية العالية فى تنظيم مؤتمر دولي مهم يشارك فيه أكثر من 120 رئيسا وملكا ورئيس وزراء من الدول المختلفة، كما تتبنى الدولة استراتيجية شاملة للمناخ، لتقليل الانبعاثات الكربونية، ومصادر التلوث، والتوسع فى الاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر، ومصادر الطاقة النظيفة المتمثلة فى الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، ودفاع مصر عن دول الشرق الأوسط وإفريقيا التي تأثرت بالتغيرات المناخية مع تزايد الجفاف وهو ما انعكس على تراجع معدلات إنتاج الغذاء.