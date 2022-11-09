شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مبادرة الرئيس السيسي لوقف الحرب الأوكرانية أيقظت المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها من قمة المناخ العالمية من قلب مدينة السلام العالمية شرم الشيخ، لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، بمثابة صيحة إيقاظ للمجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته، خاصة أن هذه المبادرة التاريخية للرئيس السيسي جاءت في أهم فعالية دولية (COP27) وأمام قادة العالم لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، ووضع حد لما خلفته من دمار وخراب وتبعات وتأثيرات طالت دول العالم بأكملها.

وقال "سليم" في بيان له أصدره اليوم، إن هذه المبادرة من الرئيس السيسي والتي فاجأ العالم كله بها لقيت تأييداً كبيراً من مختلف دول العالم ولكل الأطراف المنخرطة في الحرب الروسية الأوكرانية، لتعبر عن استعداد الدولة المصرية للدخول بكل إمكانياتها وثقلها وعلاقاتها المتميزة للعب دور وساطة، من أجل وقف نزيف الخسائر والحفاظ على بنية الأمن العالمي، من أجل ضمان عالم أفضل للشعوب التي تأثرت ودفعت أثمان باهظة لهذه الحرب.

وأكد الدكتور محمد سليم، أن التفاف دول العالم حول مبادرة الرئيس السيسي يرجع إلى مجموعة مهمة من الأسباب في مقدمتها الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر بكل كفاءة واحترافية تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، والسبب الثاني يتمثل في الرغبة الصادقة من الرئيس السيسي في إنهاء هذه الحرب بعد التداعيات السلبية والخطيرة التي تأثرت بها العديد من دول العالم بسبب هذه الحرب.

وأشار إلي أن السبب الثالث يتمثل في الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من مختلف دول العالم، نظراً لمصداقيتها تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية .

وطالب الدكتور محمد سليم من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته الإسراع فى اتخاذ جميع الخطوات التنفيذية التى تكفل المساهمة الحقيقية فى تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى، خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من تداعيات على مدار ثمانية أشهر مضت أصبحت تهديدًا وجوديًا للعالم بأسره، ولا تقل في تأثيراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الأجيال الحالية ومستقبل الأجيال القادمة عن التهديدات الناجمة عن التغيرات المناخية، مناشداً قيادتى روسيا واوكرانيا بالاستجابة لهذه المبادرة التى تمثل فرصة كبيرة وعظيمة لوقف هذه الحرب، خاصة أن توقيت ومكان اطلاق هذه المبادرة يؤكد للعالم كله أن مصر بعثت برسالة سلام من أرض السلام لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا.