شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المسلمانى: إذا تدهور الوضع بمناطق الصراع قد نجد أنفسنا وسط حرب عالمية ثالثة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى أحمد المسلمانى، أن هناك ثلاث مناطق ساخنة كبرى هى أوكرانيا وكوريا وتايوان، وفي حال استمرار تدهور الموقف قد نجد أنفسنا خارج السيطرة، ووسط حرب عالمية ثالثة وأخيرة.
وتابع: وسط الأزمة العسكرية والسياسية العالمية هناك أزمة مالية أكثر خطورة، وقد أصبح رقم تريليون دولار رقما عاديا رغم أن مفاوضات الدول مع البنك والصندوق تكون عادة في حدود عدة مليارات صغيرة. يتطلب إعادة إعمار سوريا - بعد عشر سنوات من الحرب الأهلية - تريليون دولار ، كما أن إعادة إعمار أوكرانيا تتطلب هي الأخري تريليون دولار ، وحسب مؤتمر شرم الشيخ للمناخ فإن الدول النامية تحتاج لمواجهة التغير المناخي تريليون دولار سنويا. وهذه كلها أرقام خرافية ، وإذا علمنا أن مساعدات الأمم المتحدة لباكستان في أزمة الفيضان كان عشرة ملايين دولار رغم أن الخسائر وصلت 33 مليار دولار .. فإن حجم الأزمة الاقتصادية العالمية تبدو أكثر كثيرا مما نعتقد".
وأوضح: "لا يزال هناك أمل، ويمكن للعلم أن يساهم بالكثير لحل الأزمات العالمية في المياه والغذاء، لكن من دون السلام العالمي لا يمكن فعل شىء".