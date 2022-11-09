شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور يشارك فى مؤتمر المناخ "كوب 27" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 فى الدورة الـ27 الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حاليًا حتى 18 نوفمبر الجارى، بحضور ومشاركة رسمية من 197 دولة.

وقال "خير الله"، إن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي والقدرة على التنظيم واستقبال الزعماء والوفود المشاركة بمدينة شرم الشيخ يؤكد على مكانة مصر وريادتها، مشيرًا إلى أن إعلان شرم الشيخ مدينة خضراء وتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى خضراء صديقة للبيئة يبرهن على قدرة مصر على تنفيذ توصيات المؤتمر والحد من التغيرات المناخية.

وأكد "خير الله" على ضرورة استغلال هذا الحدث العالمي في الترويج لمصر وجذب استثمارات وشراكات عالمية في المجالات المختلفة نحو دعم الاقتصاد الأخضر، والتوسع في الاعتماد على المشروعات صديقة البيئة.

مشاركة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بقمة المناخ

جانب من مشاركة حزب النور بقمة المناخ