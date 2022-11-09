شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "صناعة الشيوخ": مؤتمر المناخ فى مصر أهم قمة بالتاريخ باعتراف واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، تصريحات سامويل وببيرج ، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية التي أكد فيها أن قمة المناخ في مصر أهم قمة في التاريخ وحان الوقت للتطبيق بمثابة اعتراف من واشطن بنجاح هذه القمة.

وقال "المنزلاوي" في بيان له أصدره اليوم إن مصر أصبحت حديث العالم كله بعد الرؤية الثاقبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في حشد المجتمع الدولي لمواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة لظاهرة تغير المناخ مثمناً التقارير المكثفة التي تبثها مختلف وسائل الإعلام ووكالات الأنباء عن المبادرة التاريخية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح من قلب قمة المناخ العالمية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المهندس محمد المنزلاوي إن الرئيس السيسى فاجأ العالم كله بهذه المبادرة التى أكدت أن مصر لها دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية مطالباً من المجتمع الدولى اتخاذ جميع الخطوات التنفيذية لانهاء الحرب الروسية الاوكرانية مؤكداً أن استمرار هذه الحرب ينذر بعواقب كارثية ليس على روسيا واوكرانيا ولكن على اوروبا والعديد من دول العالم.

وقال المهندس محمد المنزلاوى إن هذه المبادرة من الرئيس السيسى لقيت تأييداً كبيراً وواسع النطاق اقليمياً وعالمياً موجهاً التحية والتقدير على اطلاق هذه المبادرة والتى أكدت للعالم أن مصر تحب الامن والسلام والاستقرار لجميع دول العالم وكان ساما وربرج قد أكد فى تصريحاته أن كل دول العالم تشارك فى قمة المناخ فى مصر، موجها الشكر للقيادة المصرية "نشكر مصر على التنظيم الرائع لقمة المناخ".