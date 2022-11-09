"الإمارات دبي الوطني مصر" يطلق منصة لإتاحة الخدمات البنكية للشركات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال بنك الإمارات دبي الوطني مصر إنه أطلق المنصة الجديدة للشركات "بيزنس أونلاين"، والتي تمثل بوابة متكاملة لمجموعة من الخدمات البنكية يقدمها خبراء متخصصون لتحقيق نقلة في عالم الخدمات البنكية الرقمية المقدمة للشركات.

وأضاف البنك أن إطلاق المنصة يأتي تماشياً مع استراتيجيته التي تستهدف دعم التحول الرقمي ونشر الخدمات الرقمية، والتي تتوافق مع تعليمات البنك المركزي المصري واستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.

وذكر أن المنصة الجديدة توفر مزايا للعملاء للمرة الأولى في مصر من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات التجارية، لتسهيل عمليات إدارة الأموال والمعاملات المالية المعقدة، بحسب البيان.

وأوضح البنك أن المنصة تقدم أيضا رؤية شاملة للعملاء حول العلاقات والحسابات المالية للتوصل إلى رؤية موحدة بين جميع الأنشطة.

كما يمكن للعملاء الوصول إلى جميع حساباتهم في أي مكان بجميع العملات وتحديد القرارات المناسبة بما يلبي احتياجاتهم، وفقا للبنك.

وأضاف أن المنصة تتيح جميع المعلومات الخاصة بحسابات الشركات عن طريق توفير التقارير المفصلة حول حركة تعاملات الشركة والاشعارات والمعاملات البنكية، كما توفر خدمة دفع الفواتير إلكترونياً لأول مرة في مصر بشكل أكثر سهولة وذلك بالتعاون مع شركة فوري.

وقال محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني- مصر إن: "إطلاق منصة بيزنس أونلاين يمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات الرقمية والتكنولوجية للعملاء من أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة والكبرى، حيث تتيح كافة الخدمات التي تلبي احتياجات الشركات.

وتابع: "هذا الأمر من شأنه استكمال الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني – مصر لعملاء الشركات".

وأضاف أن البنك يعمل على تقديم أفضل خدمة لعملائه، وتعظيم معاملاته من خلال تقديم الاستشارات والمعلومات اللازمة، لذلك تحقق المنصة هذا الهدف، متوقعاً أن تلقى المنصة إقبالا كبيرا.