تحويل مناطق بجنوب بورسعيد إلى قلاع صناعية ولوجيستية وسياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

ناقش اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات لاستكمال خطة التطوير بجنوب بورسعيد، لتعظيم الاستفادة من العديد من المناطق واستغلالها بالشكل الأمثل لتصبح قلاع صناعية ولوجيستية وسياحية تشمل كافة الأنشطة والمجالات، تماشيًا مع الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة على كافة الأصعدة.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الأجهزة المعنية، خلال اجتماعه معهم، مخطط المرحلة الأولى من الأعمال التنموية الصناعية واللوجيستية التي سوف تشهدها جنوب بورسعيد، كما استمع لشرح موجز من مستشار المساحة ومديري الإدارات حول موقف التنسيقات الجارية بين محافظة بورسعيد وهيئة التنمية الزراعية والثروة السمكية.

ووجه بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المسئولة عن الأعمال، بالإضافة لوضع دراسة ومخطط استراتيجي تفصيلي، بشأن توزيع المجمعات الصناعية والسياحية التي سيجرى تنفيذها بالجنوب.