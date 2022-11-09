ننشر أسماء المصابين فى تصادم قطار بأتوبيس طلاب بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي محمود:

أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الدفع بـ 25 سيارة إسعاف لموقع حادث تصادم عربة قطار بالجزء الخلفي لأتوبيس يقل عددًا من طلاب إحدى الجامعات الخاصة أمام مزلقان الصدر بمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية فى تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى نقل 17 مصابا لمستشفى الزقازيق الجامعي، و10 آخرين لمستشفى الأحرار التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وتابع، أن الحالات التي تم نقلها لمستشفي الزقازيق الجامعي كلا من "السيد ج.أ.أ" 33 عاما، مصابا بسحجات وكدمات، و"أ.و.ر" 18 عاما باشتباه بكسر في العمود الفقري، و الطالبة "د.ع.د" 19 عاما مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، الطالبة "س.ح.أ"، والتي تبلغ من العمر 18 عاما بكدمة بالضلوع، الطالب "م.خ.أ" 20 عاما بخلع بالكتف الأيسر، والطالبة "أ. ع.ج"، 20 عاما بكدمات وسحجات، والطالبة "ق. خ.أ"، 20 عاما بمصابة كسر بالساعد الأيمن، والطالب" أ.م.م 20 عاما تحت الفحص، والطالبة "ن.ع.م"، 21 عاما تحت الفحص، والطالبة "ش.ح.ع"، والتي 21 عاما تحت الفحص، الطالبة "أ.هـ..أ"،22 عاما تحت الفحص، الطالبة "م. م.أ"، 21 عاما تحت الفحص، الطالب "أ.أ.ع"، 18 عاما تحت الفحص، الطالبة" ي.أ .م" و18 عاما تحت الفحص، والطالبة "م. ع.ش"، 19 عاما تحت الفحص، والطالبة "ح. م.ع" 19 عاما تحت الفحص، والطالب "ح.م.م "، 19 عاما تحت الفحص.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم نقل 10 حالات إصابة لمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق وهم الطالبة "أ. ع.م "،22 عاما بكدمات وسحجات، والطالبة "أ. م.ع"، 21 عاما مصابة بكدمات وسحجات وكدمة بالكوع الأيمن، والطالبة "ن. س.أ"، 18 عاما بكدمات وسحجات، والطالبة "ر. أ.م"، 20 عاما مصابة بكدمات وسحجات، الطالبة "ف.خ.ع"،20 عاما مصابة بنزيف في البطن، الطالب "م. أ.أ "، 20 عاما مصابا بكدمات وسحجات وكدمة بالكوع الأيمن، الطالبة "د.ف.أ" 19 عاما مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالرأس، والطالبة "هـ. أ.م" 20 عاما مصابة بكدمات وسحجات وجرح بالرأس، والطالبة ت. أ.م 18 عاما بكدمات وسحجات، والطالب م. أ والذي يبلغ من العمر 18 عاما بكدمات وسحجات.

يذكر أن رئيس مركز الزقازيق أكد أنه جرى التنسيق مع وحدة التدخل السريع بالديوان العام لمحافظة الشرقية وجرى رفع الاتوبيس من على شريط السكة الحديد وكذلك التنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية بتلك المنطقة باعتبار ان هذا الطريق رئيسي للمسافرين من الزقازيق إلى محافظات القاهرة الكبري والعاملين بمدينة العاشر من رمضان.