منها الماء والسكر والسماعات.. 7 عادات يومية خاطئة تدمر المخ وتسرع الشيخوخة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حذر طبيبان روسيان متخخصان في علوم الشيخوخة، من مجموعة ممارسات يومية خاطئة، تؤثر بالسلب على صحة المخ، وتمنعه من العمل بشكل كامل.

واختصر الطبيبان فلاديمير خافينسون وسفيتلانا تروفيموفا، هذه الأخطاء على النحو التالي:

1- النوم 8 ساعات يوميا ضروري للوقاية من الأمراض التنكسية العصبية للمخ. والأشخاص الذين ينامون أقل، يكونون أكثر عرضة لخطر الشيخوخة المتسارعة وضعف وظائف الدماغ.

2 – يحتاج جسم الإنسان 1.5 لتر ماء يوميا لأن الماء يشكل 80% من المخ. كما أن الماء يساعد على تحسين عمل الخلايا.

3 – تتسبب السكريات والحلويات في ارتفاع مستوى السكر في الدم الأمر الذي يضعف وظائف البنكرياس، ويزيد من فرص الإصابة بمرض السكري، الذي يؤثر بدوره في بنية المخ ويقلل من كفاءة نقل الإشارات العصبية. ولا يجب أن يزيد استهلاك الفرد الواحد من السكر على 6 ملاعق صغيرة يوميا.

4 – الإفراط في سماعات الرأس يؤثر سلبا على المخ، لأن الصوت العالي يلحق الضرر بالمستقبلات السمعية، المرتبطة المخ.

5 - القلق والعصبية الزائدة ترفع معدلات هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر)، وهو ما يؤثر بشكل عنيف على قدرات المخ.

6 – الكسل وقلة الحركة وتجاهل ممارسة الرياضة، يضعف الروابط العصبية في المخ ويبطئ انتقال النبضات العصبية.

7 – يجب تناول وجبة الإفطار خلال 90 دقيقة على الأكثر بعد الاستيقاظ من النوم، لضمان عمل المخ بشكل جيد.