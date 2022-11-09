شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الرابطة.. مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقع تشيلسي ضيفًا على مانشستر سيتي في لقاء نارٍ من العيار الثقيل يحتضنه ملعب الاتحاد مساء الغد الأربعاء الموافق 9 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية 2022/2023.

تشيلسي يطمح لمصالحة جماهيره.. والسيتي يستعد للبلوز بقوة

ويسعى تشيلسي إلى مصالحة جماهيره في جميع أنحاء العالم بعد النتائج السيئة التي حققها خلال الفترة الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز، آخرها الخسارة أمام آرسنال.

بينما يطمح السماوي إلى مواصلة الانتصارات بتحقيق فوز لا بديل عنه على ضيوفه والظفر باللقب، والذي احتفظ به ما بين 2017 حتى 2020.

كل ما يخص مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في كأس الرابطة

نرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب بين السيتي والبلوز، والمقرر أن يقام مساء اليوم الأربعاء.

توقيت مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في كأس الرابطة والقنوات الناقة

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء بشكل حصري.

ويتساءل العديد عن التشكيل المتوقع للقمة الإنجليزية المرتقبة بين البلوز والسماوي، وذلك يأتي فيما يلي..

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يأتي التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي كالآتي..

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة تشيلسي اليوم في كأس الرابطة

في حراسة المرمي: ستيفان أورتيجا.

وفي زخط الدفاع: ريكو لويس، روبن دياش، إيمريك لابورت، سيرجيو جوميز.

الوسط: كول بالمر، رودري، فيل فودين.

وفي الهجوم: رياض محرز، جوليان ألفاريز، جاك جريليش.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة مانشستر سيتي اليوم في كأس الرابطة

في حراسة المرمي: إدوارد ميندي.

الدفاع: سيزار أثبيليكويتا، تريفوه تشالوباه، تياجو سيلفا، مارك كوكوريلا.

وفي الوسط: روبن لوفتس تشيك، جورجينيو، كاي هافيرتس، ماسون ماونت.

وفي خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج، رحيم ستيرلينج.