انت الان تتابع خبر مدرسة متهالكة تقلق أهالي صلاح الدين.. دوامان وأربعة طلاب برحلة واحدة! (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأهالي لـ الخليج 365، إن "مدرسة العيث والتي تقع شرق محافظة صلاح الدين آيلة للسقوط ولا توجد أي استجابة من الجهات المعنية".

وأضاف الأهالي، أن "المدرسة بنيت في عام 1960 ومازالت مستمرة في دوامها رغم خروجها عن الخدمة".



وطالب الأهالي بـ"كرفانات بديلة لحل أزمة الدوام في المدرسة"، مشيرين الى أن "المدرسة ابتدائية وكذلك ثانوية بدوام ثاني".

وبحسب الأهالي، "يتم تعطيل دوام المدرسة لمدة يومين لكل صف من الصفوف إجبارياً بسبب زخم الطلاب، وجلوس كل 4 طلاب في رحلة واحدة".

وأطلق شباب متطوعون حملة لبناء 3 صفوف كرفانية لمدرسة وحل أزمة الزخم في الصفوف والخوف من سقوط المدرسة، وفق الأهالي.