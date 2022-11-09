وسائل إعلامية: أكثر من ثلثي الناخبين الأمريكيين لا يرغبون في إعادة انتخاب بايدن

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت نتائج استطلاع ما بعد التصويت لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، نشرتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن أكثر من ثلثي المشاركين في الانتخابات لا يريدون إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن 7 من كل 10 ناخبين مستقلين وحوالي 9 من كل 10 ناخبين مؤيدين للحزب الجمهوري يعارضون هذا الاحتمال.

في الوقت ذاته يرى أقل من 6 من كل 10 ناخبين مؤيدين للحزب الديمقراطي أن بايدن يجب أن يترشح في عام 2024.

أما الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان قد أعلن ثلثا الناخبين المستقلين و9 من كل 10 ناخبين مؤيدين للحزب الديمقراطي أن موقفهم منه سلبي. وبالعكس فقال ثلثا الناخبين المؤيدين للحزب الجمهوري إن موقفهم من الرئيس السابق إيجابي.