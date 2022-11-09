حزب الشعب الجمهوري: قمة المناخ تؤكد الريادة المصرية فى التحول للأخضر

القاهرة - سامية سيد - قال حمزة الزمر، أمين حزب الشعب الجمهوري بالوراق، إن قمة المناخ cop 27 تؤكد الريادة المصرية والجهود التي تبذلها مصر من أجل حماية الأرض من أخطار المناخ والانبعاثات الضارة التي تهدد حياة السكان، وما قامت به الدولة المصرية من مشروعات جعلتها مؤهلة للقيام بهذا الدور فى ظل القيادة الحكيمة.

وأشار أمين حزب الشعب الجمهوري، إلى أن الدولة المصرية وضعت نصب أعينها، أهدافًا طموحة تمثلت في "استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ"، إضافة إلى العمل على التحول الأخضر وفقا لجدول زمني، وتم ذلك من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف، واتخذت الدولة المصرية خطوات ملموسة، نحو إحداث تحول هيكلي في القوانين والتشريعات، وآليات العمل الحكومية التي تهدف لهذا التحول لحماية المواطنين والحفاظ على البيئة.

وأكد أمين الحزب، أن الدولة المصرية أبهرت العالم بالتنظيم الجيد، مما أكد للجميع بأن الدولة المصرية حاضرة وقادرة على استضافة وفود دول العالم على أرض الكنانة بسلام وأمن وأمان كما كانت وستظل دائما، متمن دعم الدول الفقيرة في التعامل مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى مواجهة تحديات معينة، مثل القضاء على استخدام الفحم وحماية النظم البيئية في مختلف المجتمعات على الكرة الأرضية لحماية السكان من هذه التغيرات.