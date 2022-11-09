زلزالا بقوة 6.6 درجة يضرب النيبال

09 نوفمبر , 2022
كاتماندو: ذكر مسؤولون أن زلزالا شدته 6.6 درجة هز نيبال في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فأودى بحياة ما لا يقل عن ستة أشخاص ودمر عدة منازل في منطقة دوتي.
وقال بولا بهاتا، نائب مفتش الشرطة في دوتي، إن خمسة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة عندما انهارت ثمانية منازل.
وكان مركز رصد الزلازل في نيبال قال إن الزلزال شدته 6.6 درجة، بينما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن شدته 5.6 درجة.
وقال المركز إن مركز الزلزال على بعد 158 كيلومترا شمال شرقي مدينة بيليبيت الواقعة في ولاية أوتار براديش الهندية المجاورة، ووقع على عمق عشرة كيلومترات.
وأظهرت تقارير إعلامية بعد الزلزال أن السكان شعروا بهزات أرضية أيضا في العاصمة الهندية نيودلهي والمناطق المحيطة بها.
وسجل المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل شدة الزلزال 6.3 درجة على مقياس ريختر.
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