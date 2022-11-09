انت الان تتابع خبر وفاة الأميرة السعودية منيرة العطيشان.. فمن هي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والأميرة منيرة، هي والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وابنة أمير قرية العليا شمال السعودية، الشيخ الراحل محمد بن عبدالله العطيشان التميمي. ولاحقاً، أصبح والد الأميرة منيرة، محمد العطيشان، أول مدير لشرطة منطقة الرياض.





كما أن الأميرة الراحلة هي خالة السفير السعودي بالإمارات،الإعلامي البارز تركي الدخيل. كما أن الأميرة الراحلة هي خالة السفير السعودي بالإمارات،الإعلامي البارز تركي الدخيل. وتزوجت الأميرة منيرة العطيشان من الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان أميراً، وأنجبت له الأمير متعب (الثاني) بن عبدالله، والذي يأتي ترتيبه الثالث بين أبناء الملك الراحل. ولُقب نجلها الأمير متعب بـ"الثاني"، نظرا لإنجاب والده الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز لنجله البكر، متعب (الأول)، لكنه توفي صغيرا عن عمر لا يتجاوز 6 سنوات، وعليه كان يُكنى الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بـ"أبو متعب".