انت الان تتابع خبر كرة فالفيردي بأيادٍ عراقية.. رفض البيع بمبالغ طائلة (فيديو) والان مع التفاصيل
2022-11-09 | 09:52
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الخليج 365 – رياضة
أكد المشجعان العراقيان حيدر الملا وشقيقه حمزة، واللذان نالا شهرة واسعة خلال الأيام الماضية، بسبب التقاطهما للكرة القوية التي سددها الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد، ودخلت إلى شرفة منزلهما المجاور لملعب مباراة الميرنغي ضد رايو فاليكانو، مساء الاثنين الماضي، أكدا أنهما لن يفرطا في الكرة بأي شكل.
وأثارت اللقطة تفاعلًا واسعًا على موقع "تويتر"، أمس الثلاثاء، إذ وصفها البعض بأنها "لقطة الموسم".
وظهر سكان المنزل الذي دخلته كرة فالفيردي وهم يحملون الكرة وسط تصفيقات من جانب جمهور الفريق المضيف.
وقال الشقيقان العراقيان، في تصريحات أبرزتها صحيفة "elmundo"، "العديد من المشجعين بعد المباراة جاؤوا إلى المنزل وعرضوا علينا شراء الكرة بأي ثمن، لكن لن نبيعها، نحن نشكر فالفيردي والكرة ستكون ذكرى رائعة لعائلتنا، لن نبيعها حتى ولو بـ3000 يورو، لا تهمنا الأموال".
وأضاف أحدهما، "وصلت الكرة فجأة لشرفة المنزل فقفزت والتقطتها، بالطبع لن نبيعها إنها ذكرى جميلة، أنا أحب ريال مدريد لكن كوني أسكن هنا أشاهد كل مباريات رايو فاليكانو".
ريال مدريد سقط في خسارته الأولى هذا الموسم من الدوري الإسباني أمام فاليكانو بنتيجة 3-2، ليفقد الصدارة للمرة الأولى خلال الموسم.
فالفيردي، الذي اشتهر خلال الموسم الحالي بأهدافه المذهلة من التسديدات بعيدة المدى، حاول إنقاذ ريال مدريد من الخسارة في أكثر من محاولة، لكن تسديداته أمام رايو فاليكانو افتقدت الدقة اللازمة.
يذكر أن برشلونة حقق فوزا قاتلا على حساب أوساسونا (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "أل سادار" ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري الإسباني.
بذلك وصل رصيد برشلونة إلى النقطة الـ37 محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وتوقف رصيد أوساسونا عند النقطة الـ23 في المركز السادس، ليوسع الفريق الكتالوني فارق النقاط مع ريال مدريد إلى 5 نقاط بشكل مؤقت.