شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تناقش مع قيادات حزب الحركة الوطنية المصرية قضايا الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاء مع حزب الحركة الوطنية، بمقر الحزب، ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني مع كافة تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب الحركة الوطنية المصرية في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني بالمحاور الرئيسية الثلاثة، داعيا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.

شارك من التنسيقية: النائبة رحاب عبد الغني والنائبة هيام الطباخ أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة هيام فاروق والنائبة راجية الفقي، أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن أعضاء التنسيقية أمير بشرى ومدحت علم الدين ويوستينا جورج وعماد سلامة وعلي هلال.

الجدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.