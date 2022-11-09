4 مصابين في حادث مروري بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء، في حادث مروري بطما شمالي محافظة سوهاج، شمالي محافظة سوهاج، جرى نقل المصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة "مؤمن. س" 25 عامًا سائق ويقيم دائرة مركز شرطة طما اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بكمية من الأتربة مشونة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من "سامية. م" 30 عامًا ربة منزل بجرح أعلى الحاجب الأيمن، "محمد. ف" 28 عامًا عامل بجروح متفرقة بالجسد، "سهير. م" 48 عامًا ربة منزل بكسر الساقين، "رئيسة. ع" 67 عامًا ربة منزل بكسر بالساقين والذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسد "من مستقلي السيارة"، وجميعهم يقيمون دائرة مركز شرطة طما.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.