4 جنيهات ارتفاعا بسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، وزاد الجرام 4 جنيهات، في بداية تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياته في التعاملات المسائية أمس، مع ارتفاع المعدن عالميا.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 817 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 1050 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1225 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1400 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 9800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى نحو 1712 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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