شاب ينهي حياته بـ"سم الفئران" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى شاب حياته، اليوم الأربعاء، بسم الفئران، بمدينة سوهاج، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "م. ص" 21 عامًا عامل ويقيم دائرة القسم مصابًا بإعياء، ادعاء تناول مادة فسفورية.

أفاد شقيقه "علاء" 33 عامًا سائق بوضع المذكور سم فئران على وجبة طعام وتناولها بطريق الخطأ ما أدى لإصابته، وأضاف بأنه يعاني من التهاب كبدي وبائي وكهرباء زائدة بالمخ، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.