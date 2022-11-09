بالصور- أمطار على الإسكندرية واستمرار حالة الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تعرضت أنحاء متفرقة من الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، لهطول أمطار خفيفة يصاحبها رياح شمالية غربية وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس.

ووفقا لمحافظة الإسكندرية، بلغت درجة الحرارة على المحافظة 24 درجة للعظمي و17 للصغرى، وسرعة الرياح 26 كيلو متر/ الساعة، وارتفاع أمواج البحر 1 إلى 1.75 متر.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وواصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة نشر السيارات لكسح أي تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

وفي سياق متصل، صرح أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الأحوال الجوية لم تتسبب في أي تأثير على حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ومن جانبه، وجه الربان نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.