قمة المناخ.. ملك دولة تونجا وقرينته يزوران سانت كاترين - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى ملك دولة تونجا، وقرينته، زيارة لدير سانت كاترين والمقاصد السياحية بمدينة سانت كاترين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.

وكان في استقبال الملك والسيدة قرينته، هشام كامل مدير العلاقات العامة بمجلس المدينة، ورهبان الدير.

وتفقد ملك تونجا كنيسة الدير، ومتحف الأيقونات الأثرية، وشجرة العليقة، وكنيسة الدير.

وقال هشام كامل، مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة سانت كاترين، إن ملك دولة تونجا، والسيدة قرينته، أعربوا عن سعادتهم لزيارة مدينة سانت كاترين، هذه الأرض المقدسة، وما تحويه الدير العريق.

وأكد مدير العلاقات العامة في تصريح اليوم الأربعاء، أنهم أشادوا بقدسية وروحانية المدينة بشكل عام، ودير سانت كاترين بشكل خاص، مؤكدين أن التطورات الجارية بالمدينة من خلال مشروع "التجلي الأعظم"، سوف تعطى أهمية قصوى للمدينة،وتجعلها قبلة عالمية للسياحة الدينية، وسياحة الطبيعة.