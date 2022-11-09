انت الان تتابع خبر توعدت المسيئين.. شيرين تكسر حاجز الصمت بعد الأحداث الأخيرة (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في البيان: "نقلاً عن الفنانة شيرين عبد الوهاب ورغبةً منها لبيان الحقيقة كاملة للرأي العام، وتفنيداً لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو/ ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة، فإن الفنانة تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضه ولا أساس لها من الصحة وأنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبد الوهاب وبعض المقربين لها".وأضاف البيان: "قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدماً سلاحاً في مواجهتها لإرهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص أصدقاءه وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة حيث وجهت الفنانة له اتهام صريح بذلك بالإضافة لإتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت على لسانه مع الاعلامي عمرو أديب".

وأوضح البيان أن شيرين عبد الوهاب ستعمل على مقاضاة كل شخص أساء لها أو لسمعتها، مشيرة في بيانها إلى أنه واثقة جداً من النيابة العامة والقضاء المصري في استعادة حقوقها "وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة"، لافتة في البيان أن هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية، ووكلت محاميها في متابعة الإجراءات القانونية.



واختتم البيان: "أخيراً تؤكد الفنانة بأنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص استقلت معه سياراته وتوجهت الي منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك؟".وهذا يعتبر نفياً للصورة التي جمعتها بطليقها حسام حبيب وتم تداولها على أنها بعد خروجها مؤخراً من المستشفى.